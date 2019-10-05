Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği çok şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Derviş İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlik, abisinin düğününde çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Sefie'yi Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşımla birlikte iki kardeşin benzerliği de daha çok gözler önüne serildi. Kimi takipçilerinin "Abi-kardeş ikiz gibiler" yorumları da dikkat çekti.

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...