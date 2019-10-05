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  • Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

’nun abisi 'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Ünlü oyuncu 'nun abisi ile benzerliği çok şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlik, abisinin düğününde çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Sefie'yi sayfasında paylaştı. Bu paylaşımla birlikte iki kardeşin benzerliği de daha çok gözler önüne serildi. Kimi takipçilerinin "Abi-kardeş ikiz gibiler" yorumları da dikkat çekti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun ikizi kadar benzeyen abisi Derviş İmirzalıoğlu ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 05.10.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 14:36
Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Ünlü oyuncu 'nun abisi ile benzerliği çok şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlik, abisinin düğününde çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Sefie'yi sayfasında paylaştı. Bu paylaşımla birlikte iki kardeşin benzerliği de daha çok gözler önüne serildi. Kimi takipçilerinin "Abi-kardeş ikiz gibiler" yorumları da dikkat çekti.

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

NESLİHAN ATAGÜL

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!
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