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Haberler Galeri Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...

'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...

Şampiyonu 'nun küçük oğlu Zayn ağızları açık bıraktı. "Henüz 2 yaşında değil" notu ile paylaşımda bulunan Kenan Sofuoğlu en küçük oğlu Zayn'in babasının izinden gittiğini gösterdi. Kenan Spfuoğlu2nun iki yaşındaki oğlu kendinden büyük ile adeta şov yaptı. İşte Kenan Sofuoğlu'nun o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:04
Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...

Şampiyonu 'nun küçük oğlu Zayn ağızları açık bıraktı.

Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...

"Henüz 2 yaşında değil" notu ile paylaşımda bulunan en küçük oğlu Zayn'in babasının izinden gittiğini gösterdi.

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Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...

Kenan Spfuoğlu2nun iki yaşındaki oğlu kendinden büyük ile adeta şov yaptı.

Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...

İşte 'nun o paylaşımı...

Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet şovu sosyal medyada olay oldu | Video

Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...
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