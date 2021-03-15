HaberlerGaleriKenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...
Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn babasının izinde! Minik Zayn'in motosiklet kullandığı anlar ağızları açık bıraktı...
Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn ağızları açık bıraktı. "Henüz 2 yaşında değil" notu ile paylaşımda bulunan Kenan Sofuoğlu en küçük oğlu Zayn'in babasının izinden gittiğini gösterdi. Kenan Spfuoğlu2nun iki yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu kendinden büyük motosiklet ile adeta şov yaptı. İşte Kenan Sofuoğlu'nun o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 15.03.2021
12:02
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
12:04
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