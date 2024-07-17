Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin’in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:23
Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı. Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi. İşte dekorasyonuyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in villası...