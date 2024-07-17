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Haberler Galeri Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin'in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in saray yavrusu...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:23

Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin'in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in saray yavrusu...

Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı. Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi. İşte dekorasyonuyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in villası...

Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin’in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Manken ve oyuncu Yaşar Alptekin her şeyi ardından bırakmış ve maneviyata yönelmişti.

Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin’in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin, son olarak Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde verdiği vaazı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin’in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin, verdiği vaazda cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemini anlatmıştı.

Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin’in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı.

Kendini maneviyata veren Yaşar Alptekin’in dört katlı villası müzeyi andırıyor! İşte 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi.

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