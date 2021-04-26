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Haberler Galeri Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:15

'in annesinden flaş hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...

ve arasındaki gelişmeler son günlerde sosyal medyada yakından takip ediliyor. Rol aldıkları dizideki aşklarını gerçek hayata taşıdıkları konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in, birlikte tatiline çıkması dedikodu kazanını iyice kaynattı. İlişkileri olduğunu her seferinde reddeden gözde çift, şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Romantik paylaşımlarıyla aşk yaşadıklarını ilan ettikleri düşünülen ikiliden Kerem Bürsin'in annesinden son olarak flaş bir hamle geldi. Çiftin mutluluklarına aileleri de dahil oldu, aşk dedikoduları bir kez daha alevlendi...

Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...

ve arasındaki gelişmeler son günlerde sosyal medyada yakından takip ediliyor. Rol aldıkları dizideki aşklarını gerçek hayata taşıdıkları konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in, birlikte tatiline çıkması dedikodu kazanını iyice kaynattı.

Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...

tatilinde yaptıkları paylaşımlar 'ilan-ı aşk' olarak yorumlanan ünlü oyuncular ile 'in ilişkisine ailelerin de onay verdiği konuşuluyor.

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Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...

Aşk iddialarına her seferinde reddetmelerine karşın son günlerdeki paylaşımları ve sosyal medya mesajlaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşen ve 'in mutluluklarına aileleri de dahil oldu.

Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...

HANDE-KEREM MESAJLARI

Erçel: Amanım
Bürsin: Sensin amanım! Bu arada ne güzel fotoğraf çekiyorsun sen.
Erçel: O zaman diğerlerini de görelim.
Bürsin: Her an her şey olabilir güzelim.

Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...

Önce 'in ablası Gamze Erçel, eşi ve çocuğuyla birlikte ikilinin yanına giderek beraber tatil yaptı. Ardından bir hamle de Bürsin Ailesi'nden geldi.

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