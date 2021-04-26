HaberlerGaleriKerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:10Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:15
Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel hamlesi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına aileler de dahil oldu...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki gelişmeler son günlerde sosyal medyada yakından takip ediliyor. Rol aldıkları dizideki aşklarını gerçek hayata taşıdıkları konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in, birlikte Maldivler tatiline çıkması dedikodu kazanını iyice kaynattı. İlişkileri olduğunu her seferinde reddeden gözde çift, şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Romantik paylaşımlarıyla aşk yaşadıklarını ilan ettikleri düşünülen ikiliden Kerem Bürsin'in annesinden son olarak flaş bir hamle geldi. Çiftin mutluluklarına aileleri de dahil oldu, aşk dedikoduları bir kez daha alevlendi...