Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenler şaştı kaldı! "İki kardeş bu kadar mı benzemez"

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...