Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:10

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenlerin ilk tepkisi "Aralarında dağlar kadar fark var " oldu!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "Aralarında dağlar kadar fark var" oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin...