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Haberler Galeri Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenlerin ilk tepkisi "İki kardeş bu kadar mı benzemez" oldu!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 13:21

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenlerin ilk tepkisi "İki kardeş bu kadar mı benzemez" oldu!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin...

Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melis’i görenlerin ilk tepkisi İki kardeş bu kadar mı benzemez oldu!

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor. Kerem Bürsin'in özel hayatı da bir o kadar gündemde. Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin'i görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melis’i görenlerin ilk tepkisi İki kardeş bu kadar mı benzemez oldu!

Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor.

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Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melis’i görenlerin ilk tepkisi İki kardeş bu kadar mı benzemez oldu!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melis’i görenlerin ilk tepkisi İki kardeş bu kadar mı benzemez oldu!

AZRA AKIN

Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melis’i görenlerin ilk tepkisi İki kardeş bu kadar mı benzemez oldu!
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