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Haberler Galeri Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! "İki kardeş bu kadar mı benzemez"
Giriş Tarihi: 10.10.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 08:36

Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! "İki kardeş bu kadar mı benzemez"

Son dönemde partneri Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile konuşulan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin...

Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar mı benzemez

Son dönemde partneri Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile konuşulan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor.

Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar mı benzemez

Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor.

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Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar mı benzemez

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar mı benzemez
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Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş bu kadar mı benzemez
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