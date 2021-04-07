ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, "Kabul ediyorum, salak kelimesini kullanmak yanlıştı. Bu yanlış için özür dilerim. Kullanabileceğim başka bir kelime de olabilirdi…"

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin'den ilk açıklama | Video