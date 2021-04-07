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Haberler Galeri Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama
Giriş Tarihi: 07.04.2021 19:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 19:28

'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama

Son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu 'in yaptığı son açıklama, gündeme bomba gibi düştü. Önceki gün ile Instagram'da canlı yayın açan Kerem Bürsin, kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" deyince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Olay sonrası Kerem Bürsin'den ilk açıklama geldi.

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama

, önceki gün Instagram üzerinden rol arkadaşı ile canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama

, kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" deyince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile canlı yayında vatandaşlara 'Salak' dediği video sosyal medyada olay oldu

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Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama

Olay sonrası Kerem Bursin'den ilk kez açıklama geldi.

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, "Kabul ediyorum, salak kelimesini kullanmak yanlıştı. Bu yanlış için özür dilerim. Kullanabileceğim başka bir kelime de olabilirdi…"

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin'den ilk açıklama | Video

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama

Ünlü oyuncu , son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Rol arkadaşı ile bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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