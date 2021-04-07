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Haberler Galeri Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:56

'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e çığ gibi büyüyor...

Ünlü oyuncu , son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Rol arkadaşı ile bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Önceki gün Hande Erçel ile Instagram'da açan Kerem Bürsin, söylediği sözlerle bir anda gündeme oturdu. Kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" diyen Kerem Bürsin, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Kerem Bürsin'e gelen ...

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...

Ünlü oyuncu , son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Rol arkadaşı ile bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...

, önceki gün Instagram üzerinden rol arkadaşı ile yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

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Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...

Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...

"MASKESİZ KAFEYE GİDENLER SALAK"

sırasında gerilen "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi.

Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...

Bürsin'in sözlerini duyunca şoke olan 'in şaşkınlığı ise suratına yansıdı.

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