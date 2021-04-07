Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Oyuncu Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor...

"MASKESİZ KAFEYE GİDENLER SALAK"

Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi.