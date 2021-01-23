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Haberler Galeri Kerem Bürsin'in şimdi de kız kardeşi gündem oldu! Kerem Bürsin ile kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemedi...

'in şimdi de kız kardeşi gündem oldu! Kerem Bürsin ile kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemedi...

Son dönemde adı partneri ile aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i hesabından 6.3 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte ...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:32
Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler İki kardeş bu kadar mı benzemez dedirtti!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" dedirtti!

Son dönemde adı partneri ile aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu hayranlarının markajında. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra fit vücudu ve yakışıklılığı ile de beğeni toplayan Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor.

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler İki kardeş bu kadar mı benzemez dedirtti!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" dedirtti!

Özel hayatı ile de merak konusu olan 'i hesabından 6.3 milyon kişi takip ediyor.

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Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler İki kardeş bu kadar mı benzemez dedirtti!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" dedirtti!

'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor.

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler İki kardeş bu kadar mı benzemez dedirtti!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" dedirtti!

İşte 'in kız kardeşi ve sosyal medyanın merak edilenlerinden olan ünlü isimlerin kardeşleri...

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler İki kardeş bu kadar mı benzemez dedirtti!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" dedirtti!

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