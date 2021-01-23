Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i yan yana görenlerler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" dedirtti!

Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor.