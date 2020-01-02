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  • Kerem Bürsin'in "Yılbaşına dua ederek giriyorum" sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

Kerem Bürsin'in "Yılbaşına ederek giriyorum" sözleriyle dalga geçen 'a sosyal medyadan tepki yağdı!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yeni yıla nasıl gireceğini anlatmıştı. Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti. Bu isimlerden biri de şarkıcı 'dı. Kerem Bürsin'in " olup sapıtmaktansa, yılbaşına ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 11:31
Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yeni yıla nasıl gireceğini anlatmıştı. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir Youtube kanalında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Bürsin planıyla da şaşırttı.

Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

"DUA ETMEYİ SEVİYORUM"

Son olarak Yaşamayanlar dizisinde oynayan Kerem Bürsin uzun süredir ekranlarda boy göstermiyor. Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, etmeyi seviyorum" cevabını verdi.

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Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

"ALKOL KULLANMAM"

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"

"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.

Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti.

Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

Bu isimlerden biri de şarkıcı 'dı. Kerem Bürsin'in " olup sapıtmaktansa, yılbaşına ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı.

Kerem Bürsin'in Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

İşte 'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...

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