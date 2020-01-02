Kerem Bürsin'in "Yılbaşına dua ederek giriyorum" sözleriyle dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yeni yıla nasıl gireceğini anlatmıştı. Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...