Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:40
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
08:46
Kerim Sabancı çapkınlıkta abilerinin izinde! Deren Talu'nun eski aşkı Kerim Sabancı ünlü modelle sarmaş dolaş...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun eski aşkı Kerim Sabancı ünlü modelle sarmaş dolaş. Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı, çapkınlık konusunda abileri Hakan Sabancı ve Hacı Sabancı'nın izinden gidiyor. En son iki yıl önce Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile adı aşk dedikodusuna karışan Kerim Sabancı, hafta sonu yeni sevgilisiyle Bodrum'daydı. Kerim Sabancı, Avustralyalı model Beth Walkemeyer ile bir otelde düzenlenen partide görüntülendi. İşte Kerim Sabancı'nın model sevgilisi Beth Walkemeyer...