Kerim Sabancı çapkınlıkta abilerinin izinde! Deren Talu’nun eski aşkı Kerim Sabancı ünlü modelle sarmaş dolaş...

En son iki yıl önce Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile adı aşk dedikodusuna karışan Kerim Sabancı, hafta sonu yeni sevgilisiyle Bodrum'daydı. Kerim Sabancı, Avustralyalı model Beth Walkemeyer ile bir otelde düzenlenen partide görüntülendi. İşte Kerim Sabancı'nın model sevgilisi Beth Walkemeyer...