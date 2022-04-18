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Haberler Galeri Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u evlilik heyecanı sardı
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:53

Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u evlilik heyecanı sardı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını duyurdu. Üzen haber sonrası kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, 14 Şubat'ta evlenmeye karar verdi. Oğuzhan Koç'un basına yansıyan evlilik teklifi, uzun süre kulisleri meşgul etti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir'i evlilik heyecanı sardı. İkili evlendikten sonra yaşamlarını sürdürecekleri ev için özel mimar tuttu.

Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u evlilik heyecanı sardı

Bu sene yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u düğün telaşı sardı. İkili evlendikten sonra yaşamlarını sürdürecekleri ev için özel mimar tuttu.

Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u evlilik heyecanı sardı

Posta'nın haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı.

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Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u evlilik heyecanı sardı

İki gün üst üste düğün yapılacağı öne sürülen çift hazırlıklara başladı.

Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u evlilik heyecanı sardı

Bu yaz evlenmeyi planlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikâhın ardından Zekeriyaköy'den kiraladıkları evde yaşayacak.

Kesenin ağzını açtı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u evlilik heyecanı sardı

Çift, evi dekore etmesi için bir iç mimarla 300 bin liralık anlaşma yaptı. Özdemir ve Koç, 40 bin lira kira ödeyecekleri ev için eşya seçmeye de başladığı konuşuluyor.

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