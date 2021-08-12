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Haberler Galeri Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…
Giriş Tarihi: 12.08.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 15:17

Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık bu kez de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyada Kibariye ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'nin doğum gününü duygusal bir notla kutladı.

Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…

Ali Küçükbalçık ile 22 yıllık eşi Kibariye, şimdiye kadar birçok kez aldatma ve affetme iddialarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Küçükbalçık, eşi Kibariye'nin doğum gününü duygusal bir notla kutladı.

Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…

Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık'ın, geçtiğimiz aylarda tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Söz konusu görüntüler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bu bizim sorunumuz, evimizde hallediyoruz. Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Birbirimizle çok güzel zaman geçiriyoruz. Kıskananlar çatlasın" ifadelerini kullanmıştı.

Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…

Daha öncesinde ise Kibariye; iddialarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Kibariye’nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’tan yeni paylaşım! İhanet iddialarının ardından…

"Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum..."

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