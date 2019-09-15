Kibariye'nin kızını gören inanamadı!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Ünlü sanatçı Kibariye'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Birgül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kibariye ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
Giriş Tarihi: 15.09.2019
12:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019
14:23