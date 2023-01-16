Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:10
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
10:10
'Kikirik Biricik' Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik'in son hali...
Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulundu. Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…