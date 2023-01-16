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Haberler Galeri 'Kikirik Biricik' Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik'in son hali...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:10

'Kikirik Biricik' Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik'in son hali...

Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulundu. Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

’Kikirik Biricik’ Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik’in son hali...

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Çisil Oral'dan estetik itirafı geldi!

’Kikirik Biricik’ Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik’in son hali...

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

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’Kikirik Biricik’ Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik’in son hali...

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

’Kikirik Biricik’ Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik’in son hali...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

’Kikirik Biricik’ Çisil Oral estetik harikası oldu! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! İşte Kikirik’in son hali...

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

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