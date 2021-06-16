Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oluyor. Evde geçirdiğimiz şu günlerde tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık herkesi kırdı geçirdi.