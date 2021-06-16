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Haberler Galeri Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:27

filminde 'ın oğluydu... Meğer 'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!

'ın unutulmaz filmlerinden tekrarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oluyor. Evde geçirdiğimiz şu günlerde tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık herkesi kırdı geçirdi. Başrollerinde Kemal Sunal ve 'nin yer aldığı Kılıbık filminde oğullarını canlandıran genç oyuncunun 'ın usta isminin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu Erol'u canlandıran oyuncunun ablası usta isim kim...

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!

'ın unutulmaz filmlerinden tekrarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oluyor. Evde geçirdiğimiz şu günlerde tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık herkesi kırdı geçirdi.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!

Başrollerinde ve 'nin yer aldığı filminde oğullarını canlandıran genç oyuncunun 'ın usta isminin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

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Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!

Bakın filminde 'ın oğlu Erol'u canlandıran oyuncunun ablası usta isim kim...

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!

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Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Meğer Yeşilçam'ın güzel gözlüsünün kardeşiymiş!
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