Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
06:36
Kılıbık Kamil'in oğlunu oynamıştı... Kılıbık'ın Erol'u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!
Dizilerin sezon finali yapmasıyla ekranlarda Yeşilçam rüzgarları esmeye başladı. Yeşilçam denilince akla ilk gelen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Kemal Sunal. Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın filmlerinin en sevilenlerinden Kılıbık tekrarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kamil karakterinin oğlu Erol'un Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. 59 yaşında olan Kılıbık'ın Erol'u bakın hangi güzel oyuncunun kardeşiymiş... İşte sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...