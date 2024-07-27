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Haberler Galeri Kılıbık Kamil'in oğlunu oynamıştı... Kılıbık'ın Erol'u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!
Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 06:36

Kılıbık Kamil'in oğlunu oynamıştı... Kılıbık'ın Erol'u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Dizilerin sezon finali yapmasıyla ekranlarda Yeşilçam rüzgarları esmeye başladı. Yeşilçam denilince akla ilk gelen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Kemal Sunal. Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın filmlerinin en sevilenlerinden Kılıbık tekrarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kamil karakterinin oğlu Erol'un Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. 59 yaşında olan Kılıbık'ın Erol'u bakın hangi güzel oyuncunun kardeşiymiş... İşte sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...

Kılıbık Kamil’in oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.

Kamil bir yandan oğlunun okulu, diğer yandan karısının müsrifliği yüzünden bir türlü belini doğrultamaz. Üstelik ev sahibi Müslüm Efendi, Kamil'i evden atmak için türlü numaralar yapmaktadır. Ancak ev sahibinin zorlamalarına karşı Kamil karakola gitmeye yanaşmaz. Karakola ne zaman işi düşse, haksız konuma düşen Kamil bu nedenle korkmaktadır. Sonunda korkusunu yenerek karakola gitmeye karar verir. Ancak uğursuzluk bu defa da Kamil'in yakasını bırakmaz. Polis, Kamil'i ünlü kanun kaçağı Karabela olduğu gerekçesiyle tutuklar. Kamil, gittiği karakolda başına gelenler yüzünden ailesi ve mahalle sakileri tarafından korkulan biri haline gelmiştir.

Kılıbık Kamil’in oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde oğlu Erol'u canlandıran genç oyuncunun gerçekte güzel yıldızın kardeşi olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Kılıbık Kamil’in oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor.

Kılıbık Kamil’in oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Kılıbık Kamil’in oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Günay Girik - Fatma Girik

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