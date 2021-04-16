Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!

Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan Defne Samyeli son olarak İbo Show'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdilerde tatilde olan Defne Samyeli öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli New York caddelerini salladı. Deri şıklığıyla gençlere taş çıkaran Defne Samyeli düzgün fiziği ile övgüleri topladı. İşte Defne Samyeli'nin deri kıyafeti ile New York caddelerinde verdiği pozlar...