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Haberler Galeri Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 13:29

Kim der ki 48 yaşında! caddelerini deri şıklığıyla salladı!

Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan son olarak 'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdilerde tatilde olan Defne Samyeli öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli caddelerini salladı. Deri şıklığıyla gençlere taş çıkaran Defne Samyeli düzgün fiziği ile övgüleri topladı. İşte ile New York caddelerinde verdiği pozlar...

Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!

Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan son olarak 'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!

Şimdilerde tatilde olan öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden.

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Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!

Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan caddelerini salladı.

Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!

İşte 'nin deri kıyafeti ile caddelerinde verdiği pozlar...

Kim der ki 48 yaşında! Defne Samyeli New York caddelerini deri şıklığıyla salladı!

Deri şıklığıyla gençlere taş çıkaran düzgün fiziği ile övgüleri topladı.

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