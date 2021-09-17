Kim der ki 58 yaşında! Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik düzgün fiziğini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı mayolu pozu ile yeni yaşını kutladı. 58 yaşına basan Yonca Evcimik'e beğeni ve yorum yağdı. İşte fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Yonca Evcimik'in iddialı pozları...