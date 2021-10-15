Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

Albümde bulunan diğer bir şarkı olan 'Sadece'nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir'in imzaları var. Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster'e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan "Bilebilirsin"in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla'ya ait.