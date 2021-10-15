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Haberler Galeri Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 15:23

Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

Pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, enerjisi ve fit halleriyle 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Yasakların kalkmasının ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Ajda Pekkan, iddialı sahne kostümleriyle de sık sık konuşuluyor. Uzun zamandır beklenen yeni albümü müzikseverler ile buluşacak olan ünlü şarkıcı, yeni albümü için kamera karşısına geçti. Birbirinden iddialı pozlar sosyal medyayı sallarken, Ajda Pekkan'ın beyaz mayolu kareleri adeta nefes kesti. İşte Ajda Pekkan'ın beğeni toplayan o pozları...

Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

Süperstar Ajda Pekkan, şimdilerde yeni albümü Ajda'nın heyecanını yaşıyor. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası ise bestesi ve sözleri Şehrazat'a ait olan 'Bi'Tık' oldu.

Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

ALBÜMDE ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış'ın yazdığı 'Mümkün Değil', söz ve müziği Gülden'e ait olan 'Ölsem Unutmam' isimli şarkılar da yer alıyor.

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Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

Albümde bulunan diğer bir şarkı olan 'Sadece'nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir'in imzaları var. Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster'e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan "Bilebilirsin"in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla'ya ait.

Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

POZLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Şarkılarının yanı sıra albüm fotoğraflarına da ekstra bir özen gösteren sanatçı, Safa Gülsoy'un objektifine poz verdi.

Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı!

75 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlarla taş çıkartan Pekkan, birbirinden farklı kıyafetle poz verdi.

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