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Haberler Galeri Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile "Bu ne güzellik" dedirtti...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:20

Kim der ki 77 yaşında! paylaşımı ile "Bu ne güzellik" dedirtti...

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. ile yine ilgi odağı oldu. Geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse 50'li yaşlarında görünen 77 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...

Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile Bu ne güzellik dedirtti...

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile Bu ne güzellik dedirtti...

Yıllar geçtikçe gençleşen sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile Bu ne güzellik dedirtti...

Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş 'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile Bu ne güzellik dedirtti...

'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu.

Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile Bu ne güzellik dedirtti...

son olarak hayranlarıyla bu pozunu paylaştı. Usta oyuncuya adeta beğeni ve yorum yağdı...

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