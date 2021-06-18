Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:18Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:20
Kim der ki 77 yaşında! Nebahat Çehre paylaşımı ile "Bu ne güzellik" dedirtti...
Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse 50'li yaşlarında görünen 77 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...