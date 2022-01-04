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Haberler Galeri Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel'in yaşını duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 08:20

Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel'in yaşını duyan inanamadı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 4 milyon takipçiye sahip iki çocuk annesi Çağla Şıkel, her paylaşımıyla gündem oluyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel, yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda kutladı. Arkadaş grubuyla eğlenen Çağla Şıkel, doğum günü pastasını üflemeden önce dilek tuttu. Pastayı üfledikten sonra dans ederek yeni yaşını kutlayan ünlü manken, "2022'den sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. Çağla Şıkel'i görenler ise "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. Sosyal medya hesabından da doğum günü paylaşımında bulunan Çağla Şıkel'in yaşı ise duyanları şaşırttı!

Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel’in yaşını duyan inanamadı!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor.

Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel’in yaşını duyan inanamadı!

Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor.

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Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel’in yaşını duyan inanamadı!

Çağla Şıkel iki çocuk annesi olmasına rağmen fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor.

Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel’in yaşını duyan inanamadı!

4 milyon takipçiye sahip Çağla Şıkel, her paylaşımıyla gündem oluyor.

Kim der ki iki çocuk annesi! Deneyimli manken Çağla Şıkel’in yaşını duyan inanamadı!

Deneyimli manken Çağla Şıkel, yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda kutladı. Arkadaş grubuyla eğlenen Çağla Şıkel, doğum günü pastasını üflemeden önce dilek tuttu.

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