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Haberler Galeri "Kim der ki iki çocuk annesi" Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:59

"Kim der ki iki çocuk annesi" Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni yıla girerken evinden paylaşımlar geldi. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın yeni yıl pozları beğeni toplarken gözler Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla'yı aradı. İşte Sinem Kobal'ın yeni yıl pozları...

Kim der ki iki çocuk annesi Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Kim der ki iki çocuk annesi Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!

Geçtiğimiz yıl ilk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını vermişti.

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Kim der ki iki çocuk annesi Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!

İkinci çocukları Leyla ile bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Kim der ki iki çocuk annesi Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Kim der ki iki çocuk annesi Ev halini paylaşan Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti!

35 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni yıla girerken evinden paylaşımlar geldi.

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