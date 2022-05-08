Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:27
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
09:43
Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan "anne Pelin'i" anlattı: "Senden çok fena bir kayınvalide olur" diyorlar...
Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Pelin Karahan, Anneler Günü vesilesiyle Şamdan Plus'a verdiği röportajda 'anne' Pelin Karahan'ı anlattı. Evde bozulan bir alet olduğunda kendisinin tamir etmeye çalıştığını söyleyen Karahan, "Annemin her şeye yetebilme gücü, her şeyi çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor" dedi. İşte 37 yaşındaki güzel anne Pelin Karahan'ın samimi açıklamaları...