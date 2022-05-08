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Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 09:43

Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan "anne Pelin'i" anlattı: "Senden çok fena bir kayınvalide olur" diyorlar...

Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Pelin Karahan, Anneler Günü vesilesiyle Şamdan Plus'a verdiği röportajda 'anne' Pelin Karahan'ı anlattı. Evde bozulan bir alet olduğunda kendisinin tamir etmeye çalıştığını söyleyen Karahan, "Annemin her şeye yetebilme gücü, her şeyi çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor" dedi. İşte 37 yaşındaki güzel anne Pelin Karahan'ın samimi açıklamaları...

Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan anne Pelin’i anlattı: Senden çok fena bir kayınvalide olur diyorlar...

Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Karahan ile Anneler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ünlü oyuncu çocukları için, "Onlarla hayat bambaşka. Çocuk evliliği, hayatı değiştiren bir şey. Aile olmanın da temeli bana göre çocuk" diye konuşuyor.

Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan anne Pelin’i anlattı: Senden çok fena bir kayınvalide olur diyorlar...
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Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan anne Pelin’i anlattı: Senden çok fena bir kayınvalide olur diyorlar...

Hayatınızın yoğun bir dönemindesiniz. Tüm bu yoğunlukta siz nasılsınız, nasıl gidiyor her şey?
Hem televizyonda bir yemek programım var hem de tiyatro oyunumuz sahnelenmeye başladı... İkisi de yüksek tempo istiyor ama ben o tempoyu seviyorum.

Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan anne Pelin’i anlattı: Senden çok fena bir kayınvalide olur diyorlar...


İki erkek annesisiniz, bir de eşiniz Bedri Bey'i sayarsak üç erkekle evde nasıl gidiyor hayat? Bir de kızınız olsun ister misiniz?
Çok güzel ama bir yandan da çok zor. Evde belki bir kız olsa beni daha rahat anlar, hatta yardımcı da olur diye düşünüyorum bazen. Allah isteyene versin. Benim zaten iki tane sağlıklı erkek evladım varken, kızda gözüm yok açıkçası.

Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan anne Pelin’i anlattı: Senden çok fena bir kayınvalide olur diyorlar...

Genç bir anne olarak, sizin annelik konusunda kendi annenizden aldığınız bir hayat dersi var mı?
Eskiden annemde en kızdığım şeyleri şimdi ben yapıyorum. Annemin o her şeye yetebilme gücü, her şeyi aynı anda çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor. Anne de çalışır, her şeye yeter, koşturur. Pasif kadın görmelerini istemiyorum.

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