Kim der ki iki çocuk annesi! Pelin Karahan "anne Pelin'i" anlattı: "Senden çok fena bir kayınvalide olur" diyorlar...

Genç bir anne olarak, sizin annelik konusunda kendi annenizden aldığınız bir hayat dersi var mı?

Eskiden annemde en kızdığım şeyleri şimdi ben yapıyorum. Annemin o her şeye yetebilme gücü, her şeyi aynı anda çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor. Anne de çalışır, her şeye yeter, koşturur. Pasif kadın görmelerini istemiyorum.