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Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:36

Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ı konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Reha Muhtar ile Deniz Uğur'u kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

Oyuncu Deniz Uğur, eski kocası, ünlü sunucu Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etti:

Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

"Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu.

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Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm."

Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

Reha Muhtar ise "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.

Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

Muhtar kızının ifadesini de paylaştı: "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim. "Bu seferki iddialar vahim. Peki, kim doğruyu söylüyor?

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