Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:36

Kim doğru söylüyor? Kızının ifadesini paylaştı! Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilmişti…

Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ı konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Reha Muhtar ile Deniz Uğur'u kaleme aldı. İşte o yazı…