‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiriyoruz. Orada ciddi bir direniş var. İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla bu durum bir an evvel son bulur. Devletler bu konuda sessiz kalabiliyor, kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama artık dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı.