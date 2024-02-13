‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
06:50
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları arazi, tüm Filistin topraklarının yüzde kaçı kadar?' diye soruldu. Cevabın 'Yüzde 1' olarak açıklanmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı konuşma, yarışmaya damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu "Bazıları yargıda bulunuyor ya toprak satana destek mi olunur diye... Görüldüğü gibi sadece yüzde 1'lik bir kesim. Algı oyunu yapılıyor. Göz göre göre Gazze'de çocuklara, kadınlara zulmediliyor. Bu vahşilik, bu canilik bitsin artık!" dedi.