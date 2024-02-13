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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 06:50

Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları arazi, tüm Filistin topraklarının yüzde kaçı kadar?' diye soruldu. Cevabın 'Yüzde 1' olarak açıklanmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı konuşma, yarışmaya damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu "Bazıları yargıda bulunuyor ya toprak satana destek mi olunur diye... Görüldüğü gibi sadece yüzde 1'lik bir kesim. Algı oyunu yapılıyor. Göz göre göre Gazze'de çocuklara, kadınlara zulmediliyor. Bu vahşilik, bu canilik bitsin artık!" dedi.

MERVE YURTYAPAN
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

Atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacı Simay Doğrusoy, 300 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı, 'İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları arazi tüm Filistin topraklarının yüzde kaçı kadardır?' sorusuna cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun doğru cevabın 'Yüzde 1' olarak açıklanmasının ardından yaptığı konuşma yarışmaya damga vurdu:

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

Bu maalesef çok tartışılıyor, Filistinliler topraklarını sattılar diye. İşte gerçek burada! Filistinli Müslümanların 1948'e kadar sattığı topraklar, Filistin'in toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1'i... Bazıları yargıda bulunuyor ya toprakları satanlara destek mi olunur diye. Öyle bir şey yok. O başka bir algının ürünü.

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‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşler var ya, onların babaları Filistinli. Dedeleri, Filistin limanına gelen iki Yahudi aileye kucak açıyor, o arada hamile olan anneanneleri bebeğini doğurmak için kendi ailesinin yanına gidiyor. Fakat tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar. Evlerine aldıkları, besledikleri, misafir ettikleri aileler, evi işgal etmişler. Kadın 9 günlük bebeğine evden battaniye almak istemiş, onu bile vermemişler...

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiriyoruz. Orada ciddi bir direniş var. İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla bu durum bir an evvel son bulur. Devletler bu konuda sessiz kalabiliyor, kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama artık dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı.

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’dan müthiş konuşma! Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail’i hedef aldı!

Önceden açık hava hapishanesiydi Gazze, şimdi sürekli bombalanan hapishaneye döndü. İnşallah bu vahşilik bu canilik ortadan kalkar. Göz göre göre çocuklara, kadınlara zulmediliyor. Buna karşı çıkanlar işinden ediliyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Düşünce, fikir, basın özgürlüğü derken en büyük sansürü yaşıyoruz.

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