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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı
Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:13

Kim Milyoner Olmak İster'de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Yılbaşı akşamı atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, çocukların yüzünü güldürdü! Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın katıldığı yarışmada Oktay Kaynarca 400 bin, Hülya Avşar 200 bin, Sefo ise 30 bin lira kazandı. Toplam 630 bin liralık ödül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlandı.

İLKER GEZİCİ
Kim Milyoner Olmak İster’de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta ATV ekranlarına gelen YILBAŞI ÖZEL bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem sevilen şarkılarıyla ATV ekranlarını şenlendirirken Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde tarihi anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın katıldığı yarışmada ünlü isimler kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Bilmem mi, Tutsak, İsabella gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Sefo'nun 30 bin lira, Avşar'ın 200 bin lira alarak ayrıldığı yarışmaya Oktay Kaynarca damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Yarışmada ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. 1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak yarışma tarihine geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı. Yarışmada üç ünlü isim çocuklar için toplam 630 bin lira kazanmış oldu.

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