Kim Milyoner Olmak İster’de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta ATV ekranlarına gelen YILBAŞI ÖZEL bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem sevilen şarkılarıyla ATV ekranlarını şenlendirirken Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınadı.