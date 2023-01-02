Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
07:13
Kim Milyoner Olmak İster'de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı
Yılbaşı akşamı atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, çocukların yüzünü güldürdü! Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın katıldığı yarışmada Oktay Kaynarca 400 bin, Hülya Avşar 200 bin, Sefo ise 30 bin lira kazandı. Toplam 630 bin liralık ödül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlandı.