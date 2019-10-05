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  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…

Kim Olmak İster yarışmasında büyük gün! finale böyle gelmişti…

Dünyada en çok sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Olmak İster'de heyecan dorukta. ekranlarının en çok kazandıran yarışma programı bu akşam yeni sezonu ile ekranlarda olacak. Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu ile renklenecek olan programın sıkı takipçileri geçtiğimiz sezon 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan 'in performansını takdir etmişlerdi. Bu akşam ekrana gelecek yeni sezonu 1 ile açtıracak olan Arda Ayten hem bilgisi hem de performansı ile oldukça dikkat çekiyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 Milyon TL için yarışacağı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezon ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak Kim Milyoner Olmak İster bu akşam başlıyor!

Giriş Tarihi: 05.10.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 13:04
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…

ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması programı Kim Olmak İster bu akşam başlıyor. ilk bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan 'de büyük gün bugün. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 1 ile kapatmıştı. 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten herkesin sempatisini kazanmış, hem bilgisi hem performansı ile büyük takdir toplamıştı. Yeni sezonu iple çeken programın sıkı takipçileri için heyecan dorukta.

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile başlıyor!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…
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