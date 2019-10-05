Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam başlıyor. Yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gün bugün. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soru ile kapatmıştı. 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten herkesin sempatisini kazanmış, hem bilgisi hem performansı ile büyük takdir toplamıştı. Yeni sezonu iple çeken programın sıkı takipçileri için heyecan dorukta.

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile başlıyor!