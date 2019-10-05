Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük gün! Arda Ayten finale böyle gelmişti…

Dünyada en çok sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni sezonu ile ekranlarda olacak. Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezon sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile renklenecek olan programın sıkı takipçileri geçtiğimiz sezon 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten'in performansını takdir etmişlerdi. Bu akşam ekrana gelecek yeni sezonu 1 milyonluk soru ile açtıracak olan Arda Ayten hem bilgisi hem de performansı ile oldukça dikkat çekiyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 Milyon TL için yarışacağı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezon ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak Kim Milyoner Olmak İster bu akşam başlıyor!