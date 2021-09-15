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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı
Giriş Tarihi: 15.09.2021 01:52 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 02:52

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. İşte tüm yaşananlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı

7 bin 500 TL değerindeki soruda elenen yarışmacının yaşadığı şaşkınlık geceye damga vuran sahne oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı

Yarıya yarıya joker hakkını kullandıktan sonra yanlış şıkkı tercih eden yarışmacı doğru cevabı görünce adeta yıkıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı
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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı
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