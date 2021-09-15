Giriş Tarihi: 15.09.2021 01:52Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 02:52
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyarlık nüfus sorusu şaşkına çevirdi... Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı! Cevabı görünce adeta yıkıldı
ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. İşte tüm yaşananlar...