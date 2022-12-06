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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 20:23

Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin sevilen programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışan Boğaziçi Üniversiteli 20 yaşındaki Batu Alıcı, başarılı performansıyla hem seyircileri, hem de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu heyecanlandırdı. Başarılı yarışmacı, 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazandı. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde izleyiciler 1 milyonluk soruyu görecek. Yarışma öncesi Batu Alıcı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!

Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle milyonları heyecanlandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 20 yaşındaki Batu Alıcı isimli yarışmacı, damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı, yarışma boyunca başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

Başarılı bir performansla 200 bin liraya kadar ulaşan yarışmacının karşısına, 'Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?' sorusu çıktı.

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