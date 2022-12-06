Kim Milyoner Olmak İster’de Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı! O yarışmacı A Haber’e konuştu!

Giriş Tarihi: 06.12.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 20:23

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin sevilen programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışan Boğaziçi Üniversiteli 20 yaşındaki Batu Alıcı, başarılı performansıyla hem seyircileri, hem de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu heyecanlandırdı. Başarılı yarışmacı, 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazandı. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde izleyiciler 1 milyonluk soruyu görecek. Yarışma öncesi Batu Alıcı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!