‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta Cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yeni günüyle yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı. Ormanlı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 5 bin değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı herkesin verdiği cevabı görünce gözlerine inanamadı. İşte detaylar!