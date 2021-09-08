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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!
Giriş Tarihi: 08.09.2021 00:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 00:13

Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta Cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yeni günüyle yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı. Ormanlı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 5 bin değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı herkesin verdiği cevabı görünce gözlerine inanamadı. İşte detaylar!

‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

Ormanlı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

'Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?' sorusunda yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! | Video

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