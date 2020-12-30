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'' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

'de 'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorusu geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 00:23
'Müge Anlı' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

'de 'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorusu geceye damga vurdu.

'Müge Anlı' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

Milyoner'de sorulan bir soruda yer alan detayı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Müge Anlı detayı herkesi güldürdü.

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'Müge Anlı' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

Yarışmacı Pelin Söğüt'e sorulan "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "'da ararken Milyoner'de" şıkkı dahil herkesi gülümsetti. Sorunun cevabı ise bakın ne çıktı.

'Müge Anlı' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

Milyonerde yarışmacı Pelin hanıma yöneltilen "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusu yöneltildi.

'Müge Anlı' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

Sorunu şıklarında

A) Okyanusta ararken çölde

B) Kutupta ararken Ekvator'da

C) Gökte ararken yerde

D) 'da ararken Milyoner'de vardı.

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