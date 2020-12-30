'Müge Anlı' sorusu Milyoner'e damga vurdu!

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı sorusu geceye damga vurdu. ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı sorusu geceye damga vurdu. Milyoner'de sorulan bir soruda yer alan Müge Anlı detayı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Müge Anlı detayı herkesi güldürdü. Yarışmacı Pelin Söğüt'e sorulan 'Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?' sorusunda şıklarda yer alan 'Müge Anlı'da ararken Milyoner'de' şıkkı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti. Sorunun cevabı ise bakın ne çıktı. Milyonerde yarışmacı Pelin hanıma yöneltilen 'Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?' sorusu yöneltildi. Sorunu şıklarında A) Okyanusta ararken çölde B) Kutupta ararken Ekvator'da C) Gökte ararken yerde D) Müge Anlı'da ararken Milyoner'de vardı. Sorunun şıklarında yer alan 'Müge Anlı'da ararken Milyoner'de' cevabı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti. Sorunun cevabı ise C) Gökte ararken yerde oldu ve yarışmacı Pelin hanım doğru cevap verdi.