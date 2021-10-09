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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…
Giriş Tarihi: 09.10.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 00:35

'Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Fatih Altan isimli yarışmacı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. 30 bin TL barajına kadar ulaşan yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Soruda çift joker hakkını kullanan Altan, tüm ihtimalleri denese de başarılı olamadı. İşte yarışmacının elendiği ve sosyal medyaya da damga vuran o soru!

’Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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’Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

Yayınlanan bu bölümde Fatih Altan isimli yarışmacı katıldı. Yarışmacı, 30 bin barajına kadar ulaştı.

Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'de tüm ihtimalleri denedi ama… | Video

’Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

Altan, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

Karşısına çıkan '2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?' sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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