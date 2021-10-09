’Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Fatih Altan isimli yarışmacı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. 30 bin TL barajına kadar ulaşan yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Soruda çift joker hakkını kullanan Altan, tüm ihtimalleri denese de başarılı olamadı. İşte yarışmacının elendiği ve sosyal medyaya da damga vuran o soru!