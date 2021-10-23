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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:32

Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Elif Üzgül isimli yarışmacı, karşısına çıkan 'Fatih Akın' sorusu sonrasında elendi. İşte sosyal medyaya da damga vuran o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

Elif Üzgül, 6'ncı soruya kadar gelerek başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

Yarışmacının karşısına 'Hangisi yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı bir filmdir?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

Telefon joker hakkını kullanan yarışmacı, soruya 'Kasımda Aşk Başkadır' cevabını verdi.

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