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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 22:50

Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Melike Baykara Birinci isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. 100 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı soruyu ve cevabını görünce büyük şok yaşadı. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

Yarışmaya katılan Melike Baykara Birinci isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı!

Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

Yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek ikinci baraja kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru ve cevabı!

Sekizinci soruda yarışmacının karşısına ilginç bir soru çıktı.

Doğru cevabı gören yarışmacı büyük şok yaşadı! İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve cevabı!

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