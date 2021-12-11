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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!
Giriş Tarihi: 11.12.2021 00:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 00:00

Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', artık yeni günü olan Cuma günleri izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir değişikliğe gidilerek yarışmanın para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Bugün yayınlanan bölüme Canan Ayaz damga vurdu. Yarışmaya katıldığında kendini tanıtan ve ehliyet dersi verdiğini söyleyen Canan Ayaz, trafik sorusunda elenerek herkesi şaşırttı. İşte geceye damga vuran o an!

‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!

Yarışmaya katılan Canan Ayaz isimli yarışmacı, sosyal medyada hemcinslerine özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili ders verdiğini dile getirdi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!

Ehliyet dersi verdiğini de dile getiren Ayaz, beklenmedik bir soruda elendi.

'Kim Milyoner Olmak İster'de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o cevap!

Yarışmacının dördüncü soruda karşısına, "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen şeklindeki trafik işareti ne anlama gelir?" sorusu çıktı.

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