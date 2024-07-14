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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 23:15

Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Kartal Akcan, başarılı bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusuna kadar ulaşan yarışmacının baraj sorusunda karşısına çıkan soru yarışmacıyı zorladı. Doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, hayalindeki mesleği yarışmacı ve izleyicilerle paylaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

MİLYONER'DE BAŞARILI PERFORMANSLAR

Yarışmaya katılan Kartal Akcan isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

BARAJ SORUSU ZORLADI

Yarışmacının karşısına altınca soruda, "Türkiye'den, hangi sınır kapısı üzerinden çıkarsanız Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan'a girmiş olursunuz?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

Kim Milyoner Olmak İster’de iki jokerini birden kullandı! Kenan İmirzalıoğlu cevap sonrası hayalini anlattı!

İKİ JOKER SONRASI DOĞRU CEVABA ULAŞTI

Yarışmacı oldukça zorlandı ve iki joker hakkını kullandı. Önce yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı ardından da telefonla joker hakkını kullandı.

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