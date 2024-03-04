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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 02:59

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yine ilgi çeken performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Cansu Şahin adlı yarışmacı ikinci soruda heyecana kapılarak joker hakkını kullandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!

Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan yarışmacı Cansu Şahin ikinci soruda heyecana kapılarak joker hakkını kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!

Bu soruyu izleyicilerin yardımıyla geçmeyi başaran yarışmacı daha sonrasında başarılı bir performans göstererek 50 bin TL'lik ödüle hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!

İŞTE GECE BOYU YAŞANANLAR...

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!
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