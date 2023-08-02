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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan tavsiye!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 00:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 00:28

Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan tavsiye!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgiyle izlendi. Senaryo yazan genç yarışmacının karşısına Türk filmleriyle ilgili bir soru çıktı. Joker hakkını kullanan yarışmacı elenmekten son anda kurtulurken yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan tavsiye geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu’ndan tavsiye!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu’ndan tavsiye!

Deniz Yüksel isimli yarışmacı, Milyoner'de başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi çeken soru | Video

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu’ndan tavsiye!

Yarışmacı ilk baraja kadar başarıyla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu’ndan tavsiye!

YARIŞMACI ALTINCI SORUYA KADAR ULAŞTI

Yarışmacı, beşinci soruya kadar geldi, ancak altıncı soruda biraz zorlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan tavsiye! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu’ndan tavsiye!

TÜRK FİLMLERİYLE İLGİLİ SORU YARIŞMACIYI ZORLADI

Senaryo yazan genç yarışmacının karşısına Türk filmleriyle ilgili bir soru çıktı.

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