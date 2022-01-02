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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu
Giriş Tarihi: 02.01.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 23:55

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç dakikalar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ege Yasin Türkan adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu. Yarışmacı, futbolla ilgili her şeyi bildiğini ve futbolla ilgilendiğini dile getirdi. Trükan'ın karşısına ilk soruda futbol sorusu çıktı. Heyecanlanan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanarak elenmekten son anda kurtuldu. İşte geceye damga vuran o an!

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu

Haftada iki gün izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu

Yarışmaya katılan Ege Yasin Türkan adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu

Yarışmacı, futbolla ilgili her şeyi bildiğini ve futbolla ilgilendiğini dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! Kim Milyoner Olmak İster’de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu

Karşısına çıkan ilk soruda futbol sorusu çıktı. Heyecanlanan yarışmacı Türkan, seyirci joker hakkını kullandı.

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