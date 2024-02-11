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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…
Giriş Tarihi: 11.02.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 21:45

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Emir Karakayış isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek yanlış cevap verdi. Oldukça kolay bir soruda heyecanlanarak yanlış cevap veren yarışmacı, cevabı gördükten sonra yarışmadan ayrılmak istemedi. O ilginç anlar ise kameralara böyle yansıdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTTI

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Emir Karakayış, performansıyla izleyicileri oldukça şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

HEYECANINA YENİLEREK YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmaya katılan Emir Karakayış isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek yanlış cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı.

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