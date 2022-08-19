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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!
Giriş Tarihi: 19.08.2022 23:06 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 23:06

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!

ATV'nin reyting rekortmeni programları arasında yerini alan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileriyle buluştu. Haftada iki gün Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yayınlanan bu yeni bölümde yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na önce 'Ezel Bey' ardından da 'Kenan Bey' diye seslendi. Ünlü sunucu ise yarışmacıya gülerek tepki verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an!

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!

ATV'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster', bugün yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!

İzleyiciler, programı izlerken yine heyecan dolu anlar yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!

HEYECANLANAN YARIŞMACI ÜNLÜ SUNUCUNUN İSMİNİ UNUTTU!

Bugün yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları, heyecanlandı ve ünlü sunucunun ismini unuttu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!

Yarışmacı, yarışma koltuğuna oturur oturmaz ünlü sunucunun ismini unuttu ve İmirzalıoğlu'na daha önce rol aldığı dizideki karakteri ile seslendi.

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