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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 23:45

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Berfin Akbay isimli yarışmacı yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı henüz ilk sorularda karşısına çıkan Osmanlı sorusunda zorlandı. Yarışmacı, şıkkı seçtikten sonra ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya adeta tarih dersi verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Osmanlı sorusu!

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Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

YARIŞMACIDAN BAŞARILI PERFORMANS

Yarışmaya katılan Berfin Akbay isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

TARİH SORUSU ÇIKTI

Yarışmacı ilk baraj sorusunu kolaylıkla geçti. Yarışmacının üçüncü soruda karşısında tarih sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

YARIŞMACIYI ZORLAYAN OSMANLI SORUSU

Yarışmacının karşısına, "Hangisi 15. Yüzyılda gerçekleşmiştir?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya cevap verirken zorlandı.

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