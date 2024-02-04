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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
Giriş Tarihi: 04.02.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 22:47

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Berk Can İşbilen isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusuna kadar gelen yarışmacının karşısına Osmanlı sorusu çıktı. Yarışmacı, joker hakkı kalmadığı için verdiği kararla izleyicileri şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Berk Can İşbilen, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

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Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

Yarışmacı, başarılı bir şekilde ilk baraj sorusunu geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

İkinci baraj sorusunu da bilen yarışmacı, 100 bin TL'lik soruya kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

İşbilen, 9'uncu soruyu görmeye de hak kazandı.

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