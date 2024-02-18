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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 23:10

Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan İrem Molluhasanoğlu isimli yarışmacı henüz ilk baraj sorusunda heyecanına yenilerek kolay bir soruda neredeyse eleniyordu. Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTTI

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı!

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Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

ELENMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

İKİNCİ SORUDA ŞAŞIRDI

Yarışmacının henüz ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner'e damga vuran o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ipten aldı! İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

HEYECANINA YENİLEREK JOKER KULLANDI

Yarışmacı, kolay soruda heyecanına yenilerek joker kullanmak istedi.

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