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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 22:55

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, verilen aranın ardından izleyicisiyle bugün yeniden buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Sena Erol isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. Ancak yarışmacı üçüncü soruda heyecanlanarak kolay bir matematik sorusuna doğru cevap veremedi. Yarışmacı hatasını fark edip cevabını değiştirmek istese de geç kaldığını fark etti. Üçüncü soruda yanlış cevap veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'den elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Sena Erol isimli yarışmacı, heyecanına yenik düştü.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

İlk baraj sorusuna kadar gelen yarışmacı, üçüncü soruda yanıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner'e damga vuran o an!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Yarışmacının karşısına, "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabını son anda değiştirmek istedi! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Yarışmacı, şıklar arasında kararsız kaldı.

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