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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 23:01

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Emre Kerem Arın isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorularına kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına sekizinci soruda çıkan soru oldukça şaşırttı. Joker hakkını kullanan yarışmacı ve seyirciler doğru cevabı görünce gözlerine inanamadı. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı ve seyircileri ters köşe yapan o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

Yarışmacı Emre Kerem Arın isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Milyoner'de cevabı gören yarışmacı…

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

MİLYONER'DE HERKESİ TERS KÖŞE YAPAN O SORU!

Yarışmacının karşısına sekizinci soruda, "Hangi iki il birbirine komşudur?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

Yarışmacı biraz düşündü ve seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

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