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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 21:41

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

ATV'nin beğeniyle takip edilen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan Ayla Can isimli yarışmacı, ikinci soruda elenerek herkes şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan Ayla Can isimli yarışmacı, henüz ilk baraj sorularında heyecanına yenildi.

Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

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Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

İKİNCİ SORUDA YANILDI

Yarışmacı ilk soruyu başarıyla geçse de ikinci soruda yanıldı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

HEYECANINA YENİLDİ

İkinci soru olan baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Halis muhlis ne demektir?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi! İşte yarışmacı şoke olduğu anlar!

Yarışmacı şıklar arasında yer alan 'C- Aşağı yukarı' cevabını seçti.

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